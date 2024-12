Spazionapoli.it - Mercato, il Napoli rompe gli indugi: lo stop di Buongiorno accelera il colpo in entrata

Calcio24 – Il club azzurro sembra volerre i tempi per l’arrivo del nuovo difensore, soprattutto dopo l’infortunio alle vertebre di Alessandro.L’infortunio di Alessandroè una vera e propria mazzata per il: ora il club partenopea dovrà sicuramentere sul calciodi gennaio, con Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club di De Laurentiis, ndr) al lavoro h /24 per assicurare ad Antonio Conte una rosa di livello, anche per quanto riguarda le varie alternative. È chiaro che lodell’ex centrale del Torino potrebbe porre l’accento su una necessità già ben individuata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale, in concerto con la dirigenza partenopea.Uno dei nomi su cui si vocifera da tempo di un interesse degli azzurri è quello di Jakub Kiwior: il difensore ex Spezia, oggi in forza all’Arsenal, sembra essere uno dei nomi tenuti d’occhio in modo particolare, con la speranza da parte del club azzurro che la compagine di Premier League possa ammorbidire la sua posizione.