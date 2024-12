Ilfattoquotidiano.it - Lino Banfi diventa bisnonno: è nata Matilde, figlia della nipote Virginia. La foto con l’annuncio e una dedica speciale

to. Lo scorso 13 dicembre, ladell’attore,Leoni, èta mamma di una bimba,, avuta dal suo compagno Gianluca di Marco. Ad annunciare l’arrivopiccola è stata la nonnaneo-mamma, Rosanna, che sui social ha pubblicato uno scatto diappena.E non è mancata unaalla defunta bisnonnabimba, Lucia Lagrasta, moglie discomparsa nel 2023. La piccola, infatti, èil 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Una coincidenza che non è passata inosservata, anche in considerazione del fatto cheprematura di un mese, e che quindi ha spinto Rosanna are un tenero pensiero a sua madre. “Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere.