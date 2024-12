Lazio-Inter probabili formazioni Inzaghi ha risolto l’ultimo dubbio | ecco gli 11 titolari

Leggi su Ilnerazzurro.it

La sedicesima giornata di Serie A si chiude questa sera allo stadio Olimpico, dove ladi Marco Baroni affronta l’di Simone, grande ex del match. Per il tecnico nerazzurro, le ultime scelte di formazione sono state definite: il giovane Bisseck sarà titolare nel terzetto difensivo, mentre sulla fascia destra Dumfries partirà dall’inizio, con Darmian pronto a subentrare dalla panchina.Secondo La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio tra Bisseck e Darmian è stato deciso durante la rifinitura ad Appiano Gentile. Darmian sarà quindi una risorsa preziosa per eventuali necessità, sia in difesa che a centrocampo. A centrocampo si rivedono Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu, mentre l’attacco sarà guidato dalla coppia Thuram-Lautaro. Torna in panchina anche Correa, che potrebbe essere la prima opzione offensiva tra i sostituti.