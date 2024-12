Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, Sky si sbilancia: quante partite salterà

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Napoli notizie – Arrivano le prime novità in merito all’di Alessandro: la redazione di Sky Sport svela quelle che possono essere leche l’ex Torino può saltare.La settimana per il Napoli calcio non parte nel migliore dei modi: le notizie che arrivano dall’infermeria sono una vera e propria mazzata per Antonio Conte, oltre che tutti i tifosi azzurri, che si vedono costretti a fare a meno di Alessandroper i prossimi impegni. Il comunicato rilasciato dalla società azzurra è perentorio: frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Già da martedì, il centrale ex Torino comincerà l’iter riabilitativo, durante il quale si capirà la portata di tale.Maa causa dell’? A fare il punto della situazione è il portale di Sky Sport, che svela quelle che possono essere leche il centrale azzurro potrebbe saltare per il problema accusato in queste ore.