Sport.quotidiano.net - Il successo di misura lancia la squadra di Armillei. Il Sansepolcro allunga in vetta Bartoccini regola l’Umbertide

1 UMBERTIDE 0(4-3-3): Mariangioli; Del Siena, Petricci, Adreani, Merciari (71’ Barculli); Bruschi (78’ Brizzi), Gorini, Gennaioli; Quadroni (71’ Carbonaro),, Mariotti (64’ Valori). All.. UMBERTIDE (4-2-3-1): Abibi; Paciotti, Grilli, Montani, Benedetti; Bennani (56’ Coppini), Ndedi (81’ Pazzaglia); Nicoletti, Altamemi (36’ Giulietti), Giuliani (78’ Corrado); Ciribilli (64’ Aversario). All. Lorenzo Peruzzi. Arbitro: Tommaso Bartolucci di Città di Castello. Rete: 52’- Vittoria dinel derby controAgape e titolo d’inverno in solitudine per il, che mette a profitto pieno la domenica per effetto anche del pari interno della Narnese. Non è stata comunque una passeggiata per i bianconeri, conche ha avuto dapprima il merito di realizzare il gol decisivo e poi la pecca di sbagliare il rigore che avrebbe chiuso in anticipo la partita, ma alla fine va bene anche così.