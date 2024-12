Gravidanzaonline.it - I nuovi “accessori” di Lea Michele, il tiralatte prima di un red carpet

Leaè diventata mamma per la seconda volta di Emery Sol lo scorso agosto, e ha parlato delle differenze tra questo secondo parto e quello del primogenito, Ever Leo, avvenuto in pieno periodo Covid. News Perché per Leala seconda gravidanza è "completamente diversa" La star di Glee, incinta del suo secondo figlio, ha spiegato quali sono le differenze rispetto allagravidanza. Mentre si preparava per la première di Wicked, il suo ultimo lavoro, l’attrice resa famosa da Glee ha immortalato su Instagram un momento piuttosto particolare, mentre, avvolta in una vestaglia, usava il suo fidato