Isaechia.it - Grande Fratello, parla la sorella di Helena Prestes: “Lei innamorata di Lorenzo? Ecco cosa penso…”

Leggi su Isaechia.it

Tra i protagonisti indiscussi dell’attuale edizione delc’è sicuramente, che in questi mesi è stata al centro di diversi triangoli amorosi, a cominciare da quello con Shaila Gatta eSpolverato, che ha fatto parecchi discutere sia dentro che fuori dalla Casa.Archiviato il sentimento per, nelle ultime settimane, la modella sembra aver sviluppato un interesse non indifferente per Javier Martinez e proprio in questi giorni ha dichiarato il trasporto che prova per il suo coinquilino (ve ne abbiamoto QUI).Proprio della vita sentimentale dellae del suo percorso nella Casa hato nelle scorse ore laMariana, che ha raccontato le sue impressioni durante un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio.