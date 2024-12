Ilgiorno.it - Fontana attacca:: "Come una belva con chi va contro la nostra regione"

Leggi su Ilgiorno.it

Non le manda a dire, Attilio. Solitamente moderato nei toni, il presidente dellaLombardia ieri, nel suo intervento al congresso della Lega Lombarda, ha avuto e usato parole conditele motivazioni con le quali la Corte Costituzionale ha bocciato più di un punto della legge sull’autonomia differenziata, ma anchegli alleati di Governo della Lega, rei di non essersi spesi per la causa, ealcuni "parlamentari leghisti che vengono da regioni diverse dalle nostre e firmano emendamenti che vannola Lombardia". Il riferimento, nell’ultimo caso, è ad un emendamento sui fondi di riparto. Condita anche la sua autorappresentazione: "Davanti a queste cose mi incazzouna". "Sull’autonomia – spiega il governatore – Calderoli ha combattuto e sta combattendo da solotutti.