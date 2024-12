Superguidatv.it - Endless Love, trame turche: la follia di Emir sembra inarrestabile

I fans disanno ormai bene che ladel perfidoKozcuo?lunon avere limiti, ma il piano che escogiterà nel corso delle prossime puntatearrivare addirittura a superare quel limite che separa l’immaginabile dall’inimmaginabile. Cosa avrà in mente? Lo scopriranno presto Kemal e Nihan, che vedranno trasformarsi una loro serata romantica nell’inizio di un nuovo incubo., spoiler turchi: Kemal e Nihan felici,trama alle loro spalleKemal Soydere e Nihan Sezin vedranno realizzarsi il loro doppio sogno d’amore nei prossimi episodi della dizi turca e – dopo essere riusciti a sposarsi – otterranno gli esiti del DNA che non lasceranno più aditi a dubbi: la piccola Deniz sarà infatti riconosciuta legalmente come figlia biologica di Kemal.Per festeggiare questa doppia gioia, i due piccioncini decideranno di concedersi una serata romantica e – dopo aver chiesto a Zeynep di prendersi cura per qualche ora della piccola Deniz – si avvieranno verso una sala cinematografica.