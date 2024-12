Ilfattoquotidiano.it - È Como-Roma ma sembra la Notte degli oscar: Keira Knightley, Adrien Brody e Michael Fassbender sugli spalti

La partita tranon è stata uno spettacolo solo sul campo. Tra i presentic’erano anche le star del cinema. Una partita di calcio trasformata in una sorta di. L’attrice inglese, tra l’altro, è stata protagonista di un’esultanza sfegatata quando Alessandro Gabrielloni ha sbloccato il risultato nei minuti finali della partita. Celebrità di questo calibro sono già state avvistate nelle scorse settimane allo stadio Sinigaglia: Hugh Grant, Andrew Garfield, senza contare l’esibizione sul prato del rapper italiano Guè Pequeno.Da quando Robert eHartono hanno acquistato il club lombardo nel 2019, hanno riportato ilai vertici del calcio italiano. Dalla Serie C alla A, una grande impresa sportiva realizzata in pochi anni.