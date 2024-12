Ilrestodelcarlino.it - De Cecco trascura Buchegger. Rinaldi è troppo altalenante

DE6: Una fiammata da capitano, perché la risalita della Valsa Group inizia da una sua serie in battuta verso la metà del secondo parziale, quando decide di tornare a tirare forte in salto, come ai bei tempi. Si scorda però dinel quarto set, e i gialloblù pagano la dimenticanza. Soprattutto la paga l’opposto.7: Tre set furibondi, in cui attacca costantemente sull’80%, batte forte, segna punti anche a muro e comunque da ogni angolo di campo, colpisce soprattutto la sua estrema efficacia in P1. Nel quarto Dedecide di farlo riposare e lui non riesce a mantenere il livello. È il difetto genetico del ruolo: se un opposto è caldo, va servito sempre.5: Bocciato dopo poco più di mezz’ora in un match nel quale non carbura mai. Il reparto schiacciatori di Modena ha bisogno di continuità, difficile che possa darla con prestazioni così altalenanti.