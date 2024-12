Liberoquotidiano.it - "Cosa mi ha stupito dopo il comportamento inaccettabile in studio": Fagnani inchioda (ancora) Mammucari

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chiamata il "il bel René", come Renato Vallanzasca, Francescanon dimentica mai il rispetto per gli altri. Anche se spesso non può dire lo stesso di alcuni uomini. "Purtroppo - ammette la conduttrice di Belve - a volte succede che non si riesca ad avere un confronto paritario. In certi casi è evidente che alcuni uomini siano infastiditi dal dover interagire sullo stesso piano con le donne". Sembra il caso di Teo. Intervistato dalla stessa, il conduttore tv ha lasciatosoli 10 minuti lodi Rai 2 scatenando un vero e proprio polverone. "Io non volevo assolutamente metterlo all'angolo, ho preparato la sua intervista come tutte - tiene a precisare la giornalista raggiunta da La Stampa -. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta.