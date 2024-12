Calenzano esplosione Eni | blocco delle attività nel deposito della tragedia

Leggi su Dayitalianews.com

Due mesi di in. La Procura di Prato ha disposto ildelEni di, in provincia di Firenze.E’ quanto si apprende dopo il primo sopralluogo tecnico tenuto stamani dagli inquirenti con gli esperti incaricati di redigere una relazione tecnica sull’impianto industriale.La Procura ha assegnato 60 giorni di tempo ai consulenti incaricati di consegnare una relazione, di conseguenza l’impianto resta sotto sequestro e rimangono interrotte tutte ledi approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di carburanti e altri prodotti petroliferi gestiti.“L’ultimo aggiornamento del piano di emergenza esterno risale al 2021, poi c’era un aggiornamento in corso. Da quello che so io Eni aveva già proposto l’aggiornamento, che era in corso di valutazione”, afferma il sindaco Giuseppe Carovani sul piano di protezione civile per il sito.