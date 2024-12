Quotidiano.net - Atreju, il gran finale. Meloni: noi saldi al governo: "E in Albania funzionerà"

"Arriveremo compatti a fine legislatura". La promessa di Giorgiadi fronte alla platea della kermesse romana didice tutto di come la premier intenda la propria e collettiva "missione" di leader di partito, di coalizione e di. Rivendicando l’operato di, all’insegna di un’acredine rosicona rispetto all’opposizione da lei stessa ben interpretata, la presidente del consiglio sciorina e rinfaccia successi a tutto tondo a vantaggio del paese rispetto alle previsioni e le obiezioni dei "gufi" delle opposizioni, citati per nome: il leader della Cgil Maurizio Landini, la segretaria Pd Elly Schlein, il padre dell’Ulivo Romano Prodi. E li annovera nel fondamentale impegno per il "principio di libertà" rivelatole dell’intervento "dell’amico Javier Milei": il presidente dell’Argentina che sabato ha declinato il proprio decalogo non solo liberista, e un po’ falangista, all’insegna della deregolation che suggestiona gli elettorati popolari sempre più insofferenti verso le imposizioni burocratiche che avvantaggiano i privilegi acquisiti.