Sul monopattino senza casco alla guida col telefonino o dopo aver bevuto | le prime multe col nuovo Codice della strada

Non è certo tempo di bilanci ad appena 24 ore dall’entrata in vigore del, ma quel che è certo è che sono già finite a verbale le, e più salate,. Tra le “vittime” più numerose, gli utilizzatori dei monopattini che non avevano con sé il, come invece previsto dal 14 dicembre. Ma anche i soliti che stanno al telefono con il cellulare ono pur avendopiù di quanto consentano i limiti. Ilinsieme di regole e sanzioni, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, non ha solo scontentato gli automobilisti indisciplinati che lamentano il deciso aumento die sanzioni accessorie, ma anche esperti e fautorimobilità sostenibile. «In tema di monopattini elettrici il, con i nuovi divieti di circolazione e obblighi di, targa e copertura assicurativa per gli utilizzatori, presenta alcuni aspetti significativamente problematici che rischiano di condannare a morte in Italia una parte rilevantemicro-mobilità, modalità di trasporto che svolge un ruolo chiave nel decongestionamento del traffico e nella riduzione di CO2 e polveri sottili», si lamentavano ancora ieri utenti, operatori, produttori e distributori del settore riuniti in Assoharing.