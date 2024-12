.com - Sport, Barbaro: “Riconferma come presidente Asi è grande gioia e responsabilità”

(Adnkronos) – “Emozioni enormi, perché passare per lo scrutinio segreto è sempre unaemozione. L’essere confermato con questa percentuale altissima, da un lato mi fa immensamente felice, e dall’altro raddoppia lache mi è stata confermata. Per cui io dovrò lavorare ancora di più per soddisfare tutte le persone che ancora credono nella conduzione dell’ente da parte mia, ma soprattutto della squadra che mi sono portato appresso, e che comunque è sinonimo di collegialità, di condivisione delle scelte, che partono dal basso, dalla periferia, arrivano al centro attraverso i nostri organi collegiali e si trasformano in consenso, in attivitàiva, in attività sociale, e comunque si trasformano in uncontributo per la crescita di tutto il mondo delloitaliano”.