Ilnapolista.it - Sogniamo il tridente Kvara-Lukaku-Neres anche se Conte è uomo prudente

ilseCesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che lo fa ripartire. La situazione era delicata dopo la doppia sconfitta in Coppa Italia e in campionato con la Lazio ela partita non si era ben messa con dei gol iniziali divorati e lo svantaggio poi su rigore. Ma si deve dire che il Napoli ha risposto alla grande. Nel primo tempo, equilibrato, il Napoli ha giocato in 9 con due assentie Mc Tominay e ha chiuso in svantaggio. Nel secondo tempo poi quelli che erano stati i peggiori in campo illuminano la partita con una grande giocata ed un gran gol del belga e portano il Napoli al pareggio.Guido – Nel secondo tempo poi il Napoli ha dominato nettamente e non vi è stata partita. In primis gli azzurri hanno dominato fisicamente con l’Udinese che è calata molto riducendo la pressione, ma il Napoli hagiocato molto di più in verticale ed ha migliorato la cifra tecnica riducendo gli errori .