Secoloditalia.it - Serve un meridionalismo di destra: il problema del Sud non sono i soldi, ma cosa farne

Detto in generale, quanti sicurati di questione meridionale erano di cultura liberale o socialista, quindi capivano solo di; e tuttora certi dotti si affannano a calcolare quanti(Pil, Reddito pro capite) avevano in tasca i Magnogreci e i Romani, eccetera. Calcoli quasi sempre meccanicamente ricavati da cifre ufficiali, quindi in buona parte immaginari. Lo stesso dicasi per la demografia, che, sotto gli occhi dei passanti, è palesemente diversa dai numeri degli uffici anagrafe. Non è dunque buon metodo farecon lettura meccanica deie dei numeri, per studiare il passato, e tanto meno per l’avvenire.Il fatto che io dubiti dei numeri ufficiali, è un preciso e deciso atteggiamento politico, e non un calcolo aritmetico. Al Sud occorre la politica; e la politica non è unache s’impara sui libri e si gestisce applicando teorie; è conoscere con esperienza diretta la realtà, e intuire – intuire, molto prima di ragionare – le soluzioni.