Sport.quotidiano.net - Pallavolo Casciavola, assenze ed infortuni frenano la Verodol a Donoratico

(Pisa), 15 dicembre 2024 - Una serata da dimenticare quella trascorsa adallaCBDche rimedia la quarta sconfitta di fila, la seconda da zero punti, sul campo dell’ultima della classe. L’approccio a questa partita non era certo stato dei migliori sia per quanto riguarda l’aspetto emotivo maturato dopo una settimana difficile, sia per quanto riguarda il fronte deglicon ledi Barsacchi e Centi in panchina per onor di firma e l’assenza di Ciampalini. A questo si è aggiunto anche l’o occorso a Jessica Vaccaro in chiusura di secondo set, quando l’opposto rossoblù a rete è caduta sul piedi di un avversaria riportando una brutta contusione alla caviglia che sarà valutata nelle prossime ore da uno specialista. Fino all’o di Vaccaro la partita era in sostanziale equilibrio, con le padrone di casa che sono partire meglio rispetto al sestetto rossoblù sceso in campo con Lilli in regia, Vaccaro opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Corsini e Messina schiacciatrici e Marsili libero.