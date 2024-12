Lanazione.it - Flachi, quel ragazzo che giocava bene: “Gol e fama: tutto troppo presto. Poi gli sbagli, ma sono rinato”

Firenze, 15 dicembre 2024 – In verità c’era stato un altroprima di lui. Elo là – Antognoni – guardava direttamente le stelle. Con l’arguta evola prudenza i fiorentini si limitarono allora a dire chepischello con i capelli ingellati – rotolato nel prato verde direttamente dai gradoni della Fiesole con una gragnola di gol nel passaportino di baby talento dell’Isolotto –. E allora ok, ’Ilgioca’, Così lo accarezzò la curva nel 1994. Ma un coro simile, tarato sulla consueta severità del popolo viola, era già una sentenza. GERMOGLI PH: 13 FEBBRAIO 2022 SIGNA STADIO DEL BISENZIO CAMPIONATO ECCELLENZA SIGNA VS PRATO 2000 RITORNO SUL CAMPO DI FRANCESCODOPO LA SQUALIFICA NELLA FOTO Francescoera forte davvero. Fortissimo. L’alba di un genio scombussolato, fiabesco e dannato, capace di inciampi epici, la maxi squalifica per uso di cocaina, e rinascite strepitose.