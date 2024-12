Ilnapolista.it - È proprio Italiano ad interrompere la striscia della Fiorentina (1-0): Odgaard porta il Bologna a ridosso della Juventus

Si ferma ad 8 il record (incredibile)di Palladino, oggi assente in campo per l’improvvisa scomparsa di sua madre Rosa. I Viola cadono in casa deldi(1-0) sempre più in crescita: nonostante le assenze di Zirkzee e Calafiori e in buona sostanza anche di Ferguson (non ancora tornato ai suoi fasti), l’ex allenatore degli ospiti sta ridando dignità alle partite in campionato dei rossoblù. Peccato per la Champions, il cui risultato inciderà abbastanza pesantemente sul ranking che potrebbe garantire alle squadre italiane il quinto posto come requisito di accesso al prossimo torneo 25/26.Lache sbatte sulpassatoJenstakes the lead with this goal1-0pic.twitter.com/uiUEMOGcVE— Goals Xtra (@GoalsXtra) December 15, 2024È nel secondo tempo che ildecide di vincerla.