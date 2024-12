Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio per Domenico Ciccioli, era il custode dei canti della tradizione

Petriolo (Macerata) 15 dicembre 2024 – Un’intera comunità piange, detto «Dumì», che si è spento sabato all’età di 87 anni. Aveva lavorato come cantoniere per la Provincia, ma era conosciuto soprattutto nel mondomusica popolare come uno degli ultimi custodi dei. Tra i fondatori del gruppo «Pitriò’ mmia», aveva conservato e tramandato oralmente il repertorio delle nostre terre, con note, aneddoti e storie senza tempo; a casa sua si recavano musicisti, professori, giovani allievi e ricercatori per conoscere, imparare e carpire i segreti e l’arte die balli tradizionali, come il saltarello. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza pere la sua famiglia. «Dumì era l’ultimo rimasto del vecchio gruppo «Pitriò’ mmia» formatosi negli anni ‘70 a Petriolo per continuare a far vivere le musiche del piccolo Comune maceratese, patria del folclorista Giovanni Ginobili – ricorda il professor Giuseppe Michele Gala -.