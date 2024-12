Liberoquotidiano.it - Colpaccio di Fabio Fazio, ecco chi porta in studio a Che tempo che fa: tam-tam impazzito prima della diretta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Domenica sera.di Cheche fa, il programma su Nove condotto da. E così, a ridossomessa in onda, filtrano le anticipazioni sugli ospitipuntata di oggi, domenica 15 dicembre. Già,ha messo a colpo un altro clamoroso colpo. Ininfatti ci sarà Angela Merkel, l'ex Cancelliera (dal 2005 al 2021), la quale sarà protagonista di un'intervista in occasione dell'uscita di Libertà, la sua autobiografia, prevista in conranea nelle librerie di 30 paesi, in Italia edita da Rizzoli. Un'autobiografia scritta con Beate Baumann, sua consigliera politica di lunga data, e ripercorre per lavolta la sua vita in due stati tedeschi: fino al 1990 nella Der e dal 1990 nella Germania riunificata. Angela Merkel, in questi giorni, si trovava in Italia. Tra le tappe, appunto, lodi