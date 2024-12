Cinemaserietv.it - Chi è la pescivendola più bella d’Italia: Donna Carmela, star di TikTok tra polpi e guai

Leggi su Cinemaserietv.it

Febbraro, questo il suo nome da sposata, è unadi Casoria (Napoli) che lavora nell’attività di cui è titolare suo marito Luigi Febbraro e suè diventata famosa come lapiù. Il motivo, a guardare i video della coppia, è evidente:è bionda con gli occhi azzurri, spigliata e con un bel fisico. A qualcuno ricorda la Ferragni, ma i detrattori sostengono che in realtà la sua bellezza sia dovuta ai filtri. Apparentemente la coppia non ha figli. Inoltre, di recentee suo marito sono finiti nell’occhio del ciclone dopo che un attivista ha fatto oscurare il loro profiloper presunti abusi sugli animali.Die misteriosa, non si conoscono molti dettagli. Sappiamo che lavora presso Ittica Febbraro, una pescheria che si trova a Via Nazionale delle Puglie 165 a Casoria.