Quotidiano.net - Carlotta Gamba: "Il mio cinema?. Studio e vita"

Leggi su Quotidiano.net

Ha ricevuto, venerdì a Firenze, il David Rivelazione, il premio dei David di Donatello dedicato agli attori giovani. E in effetti, se c’è una rivelazione di questo momento delitaliano, è lei., ventisette anni, torinese, dopo l’esordio in America latina dei fratelli D’Innocenzo, ha recitato in molti dei film più interessanti, più sorprendenti, più coraggiosi delle ultime stagioni. Da Gloria! di Margherita Vicario a Vermiglio di Maura Delpero, il candidato italiano per gli Oscar al miglior film internazionale; da L’albero di Sara Petraglia alla serie tv ora su Sky Dostoevskij ancora dei fratelli D’Innocenzo, in cuiinterpreta Ambra, adolescente che è un grumo di rabbia e desolazione, lacerata dall’abbandono subìto dal padre, interpretato da Filippo Timi. E, dice, con Ambra entra in "territori della recitazione in cui non si osa entrare".