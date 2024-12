Universalmovies.it - Ballerina | Data e prima featurette in lingua italiana

Leggi su Universalmovies.it

From the World of John Wick:, spin-off al femminile del franchise John Wick, arriverà in Italia sotto il marchio 01 Distribution.Nei giorni scorsi la casa di distribuzioneha diffuso laspeciale, e confermato allo stesso tempo l’uscita in sala del film con Ana de Armas, ossia il 5 giugno 2025. Nel video in questione spazio per un buon numero di sequenze di girato, ma anche per scene dal backstage e dichiarazioni da parte dei protagonisti.Come noto oramai da tempo, From the World of John Wick:sarà ambientato cronologicamente tra gli eventi di John Wick 3: Parabellum e quelli di John Wick: Chapter 4, un’operazione che possiamo definire furba da parte dei produttori, vista la possibilità di poter sfruttare ancora una volta la potenza mediatica di Keanu Reeves nei panni del celebre killer.