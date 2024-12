Ilgiorno.it - Scontro sui tagli al diritto allo studio e al Fondo per le università in Lombardia

sulle cifre e suiale aldi finanziamento ordinario per le. Temi al centro del convegno promosso dal Partito Democratico, che ha radunato attorno al tavolo del Consiglio regionale dellaanche quattro rettori - Giovanna Iannantuoni (Bicocca e Crui), Marina Brambilla (Statale), Donatella Sciuto (Politecnico) e Francesco Svelto (degli Studi di Pavia) - rappresentanti degli studenti e l’assessore regionale Alessandro Fermi. "La politica dovrà assumersi le sue responsabilità con azioni, con pensieri strategici: da quando esiste la Repubblica italiana noi siamo, indipendentemente dal colore politico di chi ha governato, fra i Paesi Ocse quello che investe di meno in", ha sottolineato Iannantuoni. "In media in Italia noi atenei con il costo del personale arriviamo quasi al 75% del nostro bilancio e le bollette, tra l’altro segnate dall’aumento delle materie prime, pesano per il 12%", continua, ribadendo che "nei nostri bilanci trovate tutto per filo e per segno, mentre per gli atenei telematici i dati non riesco ad averli".