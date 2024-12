Sport.quotidiano.net - Sassuolo sfida il Frosinone: Fabio Grosso cerca la vittoria decisiva

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiLadel Pisa, che ieri sera ha battuto il Bari 2-0 (reti di Moreo e Piccinini), impone alil risultato pieno, per mandare nuovamente i toscani a -3. Ed impone adi trovarlo, il risultato, tornano sul luogo del delitto. Mica tanto delitto, poi, se non nei confronti delle 19 squadre che l’allenatore delmise in fila, nel 2022/23, stravincendo il campionato cadetto – 7 punti di vantaggio sul Genoa secondo, addirittura 15 sul Bari terzo – proprio alla guida del, cui il tecnico romano oggi chiede invece strada. Ce n’è abbastanza, visti i trascorsi, per non definirla ‘una partita come le altre’ e infatti il mister non la giudica tale. "Sarà una bella emozione, torno volentieri in una città dove mi sono sentito a casa, e rivedrò parecchia gente con la quale ho lavorato benissimo".