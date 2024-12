Sport.quotidiano.net - Rimadesio nella tana impossibile. C’è San Vendemiano schiacciasassi

Non è sicuramente questo il miglior momento per incontrare la Rucker San, reduce dal blitzdella capolista Legnano. Non è mai il miglior momento, a dire il vero, trovarsi di fronte e provare a limitare un giocatore del calibro di Kristaps Gluditis, il miglior marcatore del campionato che viaggia a oltre 24 punti di media col 44% da oltre l’arco e “stella“ del quintetto veneto. L’incipit per dire che non è nemmeno il miglior momento per lanonostante la prestigiosa vittoria contro la Gemini Mestre di sette giorni fa. Daniel Perez lo rivedremo probabilmente a febbraio, è in dubbio Carlo Fumagalli colpito da un lutto famigliare e, notizia dell’ultima ora, non è certa nemmeno la presenza sotto le plance del pivot titolare Alberto Chiumenti, “fermatosi“ durante l’allenamento di giovedì.