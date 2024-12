Ilrestodelcarlino.it - Protocollo d'intesa tra Montelabbate e Vallefoglia: focus su viabilità e cultura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, mobilità,e turismo ma anche sinergie comuni per intercettare fondi e bandi di finanziamento per nuovi progetti. Sono questi i temi al centro del nuovod’tra i Comuni difirmato ieri mattina dai rispettivi sindaci Roberto Rossi e Palmiro Ucchielli. "Un documento importante, con cui le due amministrazioni si impegnano a lavorare insieme su questioni di interesse comune, per una crescita armonica del nostro territorio e il benessere delle comunità", commentano in una nota. Numerosi gli ambiti sui qualisi propongono di lavorare insieme. "Tra i principali vi è senza dubbio il tema dellae della mobilità. Il traffico urbano, infatti, rappresenta oggi una delle sfide più complesse da affrontare.