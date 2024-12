Metropolitanmagazine.it - Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek e mamma di Martina: “Ha perdonato un mio tradimento”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ladi Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, dal 2006, ma la loro storia dura da 24 anni. Insieme hanno una figlia, Beatrice, nata nel 2011. Lei, prima di accoglierla, era giàdi, nata da una precedente relazione. Nata nel 1973 a Sassuolo, non si conosce la sua occupazione. Il matrimonio con Nek procede a gonfie vele dopo aver superato un momento di difficoltà scatenato da un “cedimento” sentimentale del cantante.Nek esi sono sposati nel 2006 dopo 10 anni di fidanzamento. La loro lunga storia d’amore in passato è stata segnata da alcuni momenti di crisi, uno scatenato da un. “Faccio un mestiere che induce in tentazione. Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti.