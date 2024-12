Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato: “Ho sbagliato la partenza, poi mi sono sciolta”

Leggi su Oasport.it

Con le batterie si è aperta anche la quinta giornata della 17ma edizione dei Campionati Mondiali diin vasca corta, in corso alla Duna Arena di Budapest, in Ungheria: nella sessione mattutina sisvolte anche le eliminatorie dei 50 metri rana femminili, ed entrambe le azzurre in garapassate alle semifinali del pomeriggio.Quarto tempo assoluto per(detentrice del primato italiano, firmato proprio a Budapest nel 2020 in 28?81), la quale, con 29?38, condivide il piazzamento con la lituana Ruta Meilutyte, mentre stacca il 15° crono complessivo, il penultimo valido per l’accesso al penultimo atto, Chiara Della Corte, con 30?20.Al sito federaleha analizzato la propria prestazione, mostrandosi rinfrancata dopo l’eliminazione nei 100 patita due giorni fa: “Hocompletamente la, mariuscita poi a sciogliermi.