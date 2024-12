Quotidiano.net - Mango, il brand fondato da Isak Andic con 2mila negozi nel mondo e ricavi per 3 miliardi di euro

Leggi su Quotidiano.net

Barcellona, 14 dicembre 2024 – L'obiettivo del marchio scritto già nel nome: essere popolari e conosciuti in tutto ilcome il, un frutto che ha lo stesso nome e significato dovunque. E, ildi moda low cost spagnolo, quel risultato l'ha pienamente centrato con i suoi oltre 2.000in più di 100 Paesi eche nel 2023 hanno superato i 3di. Tutto merito di due fratelli spagnoli di origini turche,e Nahman, che nel 1984 aprirono la loro prima boutique sul Passeig de Gràcia, a Barcellona. Da alloraha ampliato la propria gamma di prodotti includendo abbigliamento maschile, per bambini (Kids) e linee specifiche comeTeen e Violeta by, collezione per taglie forti. Ilha contribuito a diffondere la fast fashion in tuttapa anche grazie alla sua piattaforma di e-commerce (disponibile in più lingue) e alla scelta di testimonial come la modella Kate Moss, le attrici Scarlett Johansson e Penelope Cruz, il calciatore Antoine Griezmann.