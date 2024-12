Oasport.it - LIVE Civitanova-Al Ahly 2-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: i marchigiani dominano il terzo set, 25-16

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Diagonale stretti di Asran da zona 44-3 Errore al servizio Al Ahli3-3 Fallo di trattenuta sulla palla spinta di Bottolo3-2 Errore al servizio Al Ahli2-2 Mano out Salah da zona 22-1 Diagonale stretta di Nikolov da zona 41-1 Mano out Salah da zona 21-0 Diagonale di Lagumdzija da zona 225-16 Fallo di seconda linea di Seif Abed edomina unset senza storia. E’ bastato sbagliare meno aiper lasciare a distanza gli avversari24-16 In rete Elhossiny da zona 423-16 Errore al servizio23-15 Murooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooo22-15 Muroooooooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaaaa21-15 Primo tempo Chinenyeze20-15 Errore al servizio20-14 Errore al servizio Al Ahli19-14 Out Lagumdzija da zona 419-13 Vincente Seif Abed da seconda linea19-12 Errore al servizio19-11 Mano out Lagumdzija da zona 218-11 Pallonetto vincente di Bottolo da zona 417-11 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea16-11 La slash di Elhossiny16-10 Mano out Bottolo da zona 415-10 Mano out Elhossiny da zona 415-9 Errore al servizio Al Ahli14-9 Errore al servizio14-8 Out il primo tempo di Halim13-8 Mano out Aslan da zona 413-7 Errore Salah da zona 212-7 Invasione al Ahli11-7 Vincente Salah da zona 411-6 Out Elhossiny da seconda linea10-6 Mano out Nikolov da zona 49-6 Mano out Bottolo da zona 28-6 Diagonale vincente di Salah da zona 28-5 Errore al servizio8-4 Murooooooooooooooo Chinenyeeeeeeeeeeeeze7-4 Primo tempo Chinenyeze6-4 Diagonale di Asran da zona 46-3 Diagonale di Bottolo da zona 45-3 Errore al servizio5-2 In rete Salah da seconda linea4-2 errore al servizio Al Ahli3-2 Cade un pallone incredibile nel campo diattaccato da 4 metri da rete da Elhossiny3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaa2-1 Lagumdzija vincente da zona 21-1 Primo tempo Podrascanin0-1 Mano out Salah da zona 2Sette errori al servizio, due opposti che non hanno messo a terra un pallone, tante imprecisioni in ricezione e in difesa e la Lube ha ceduto il secondo set ad un Al Ahli che sta facendo quello che può al meglio.