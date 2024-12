Ilgiorno.it - L’Italia in declino e il lavaggio del cervello

Leggi su Ilgiorno.it

Riccardi Il rapporto Censis 2024 non la manda a dire. Anzi a leggerlo tutto sembra quasi un’istigazione al suicidio. "Ignoranza crassa. Ceto medio in crisi, redditi reali in calo, paura di guerre e di migranti". È un’Italia che galleggia indirizzata a un inesorabile. Tornando indietro nel tempo il rapporto potrebbe sintetizzarsi nella frase di Giambattista Vico"“la vita degli uomini è come quella dei popoli, comincia col mito e la leggenda poi inclina verso quella decadenza che è il preludio della fine". Oppure allo stesso rapporto si potrebbe contrapporre "com’è bella giovinezza che si fugge tuttavia" di Lorenzo il Magnifico. Mentre Lorenzo era un mecenate, un politico di grande rilievo, un finissimo letterato e poeta, Vico è stato il fondatore della filosofia storiografica che ricorda i corsi e i ricorsi della Storia.