Licia Lanera porta in scena ' Altri libertini' di Tondelli all' Arena del Sole

Una folgorazione.definisce così l’incontro con il patrimonio letterario di Pier Vittorio, uno scrittore che a 33 anni dalla morte resta ancora di culto per le nuove generazioni. "La rivelazione – spiega – mi è venuta dalla scoperta di quel mondo così lontano da me e dalla nostra contemporaneità che contiene il romanzo. Io, che amo il teatro dei perdenti, sono rimasta colpita dall’inquietudine, dal tragico che si mischia al comico e dalla costruzione del linguaggio". È nato così lo spettacolo tratto dal libro pubblicato per la prima volta nel 1980 dello scrittore correggese che arriva oggi e domani all’del, oltre a firmare l’adattamento e la regia, ne è interprete insieme a Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva e Roberto Magnani. Come si sa, è stata tribolata l’avventura del libro, ovvero di una esplosiva narrazione della squinternata e incompresa generazione dei giovani fine anni ‘70: il testo, dopo venti giorni dalla pubblicazione, fu sequestrato per oscenità e l’autore processato e poi assolto.