Biccy.it - Le 29 previsioni 2025 di Gianmarco Zagato: da Noemi che vincerà Sanremo a Chiara Ferragni che resterà incinta

Leggi su Biccy.it

Dopo un piccolo spoiler,è ufficialmente tornato su YouTube con il suo video sulleper il. In totale sono 29, buona lettura.1) Scandalo per una nota catena di fast food per cibo tossico.2) Melania Trump si lascia da Donald Trump e lascerà la Casa Bianca.3) Harry e Meghan si lasceranno, a deciderlo sarà lei.4) G e M, due volti noti del web, annunciano il loro matrimonio. “Sono due influencer molto giovani, un matrimonio non imminente ma molto grande”.5) Noto influencer italiano molto amato e conosciuto ci lascerà. Non sa però se perché morirà o perché chiuderà il canale, ma è un maschio.6) Elon Musk alla canna del gas. Crollo epocale di Tesla.7) Un nuovo dispositivo cambierà la storia e non sarà di Apple. Qualcosa di intelligenza artificiale generativa.