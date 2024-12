Ilfattoquotidiano.it - I sindacati dei medici sulle norme sanitarie nel Milleproroghe: “Riforme sistemiche sempre rimandate e pezze a volte peggiori del buco”

Le misure di ambito sanitario contenute nel decreto, approvato il 9 dicembre dal Consiglio dei ministri, sono state accolte tiepidamente daidi categoria. Qualche luce, come la proroga dello scudo penale per i camici bianchi, e diverse ombre, tra cui il “condono” per chi non si è vaccinato durante la pandemia. Ma, soprattutto, il decreto voluto dalla maggioranza lascia addosso ai rappresentanti deila sensazione che il governo non sia pronto ad affrontare alla radice i problemi del Servizio sanitario nazionale. Come spiega a ilfattoquotidiano.it Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed: “Si continua a mettere, talvoltadel, con procedimenti singoli, rimandando le. In questo modo, si rischia di continuare in quel processo di destrutturazione della qualità professionale iniziato durante il Covid”.