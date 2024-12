Quotidiano.net - Guillermo Mariotto è tornato a Ballando con le Stelle fra hype e scuse. Tutto cambia affinché nulla cambi

Leggi su Quotidiano.net

Tanto tuonò che piovve. Anzi, cherimase al suo posto nella giuria dicon le2024. Certo, ci sono volute oltre due ore e mezza della semifinale dicon ledi sabato 14 dicembre per arrivare a parlare di questo argomento – l’, o più tradizionalmente detta attesa, prima diper aumentare il più possibile gli ascolti e massimizzare i risultati anche di questa discussione a tratti da pollaio -, ma alla fine il tema è stato trattato e la decisione ufficializzata: il direttore creativo di Gattinoni torna nella giuria del talent show di Raiuno. "C’è stato un gran polverone, tante ipotesi. Ognuno ha detto la sua. Qualunque fosse la motivazione per lasciare lo studio è un atto grave perché questo è uno studio Rai e non può essere abbandonato così per un ghiribizzo improvviso.