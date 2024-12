Top-games.it - Guida The Legend of Zelda: TofK, Le colline di Hyrule

Eccoci alla seconda parte delladi Tears of the Kingdom dove finalmente approdiamo nella seconda zona, ledi. Prima di addentrarci nella seguente missione principale vi spieghiamo come ottenere uno degli oggetti più utili del gioco, ovvero la paravela, già utilizzata nel precedente gioco, ovviamente se lo avete provato.Per ottenere la paravela bisognerà raggiungere il forte di guardia, che non è nient’altro che una specie di quartier generale nel quale faremo capolino nel corso del gioco. Seguiamo l’indicatore e raggiungiamo il balcone che si trova ai piedi della struttura con un telescopio sulla sommità e parliamo con Josha. Dopo la cutscene avrà inizio la missione Il castello sospeso, quindi dirigiamoci a nord verso il castello die apriamo le porte con l’abilità Ultramano.