Calciomercato.it - “Dimissioni o esonero”: per Thiago Motta c’è già la sentenza

Leggi su Calciomercato.it

Per l’allenatore della Juventus arrivano le prime critiche e c’è chi ne chiede l’allontanamento indipendentemente dal risultatoLa vittoria contro il Manchester City è un lontano ricordo. Sono passati pochi giorni, ma la Juventus ha cambiato completamente faccia contro il Venezia.“”: perc’è già la(LaPresse) – Calciomercato.itLa formazione bianconera ha sofferto per larghi tratti della partita, contro una squadra che non si è arroccata in difesa ed ha provato sempre ad imporre il proprio gioco. E dire che la Juve era riuscita a fare la cosa più difficile in match del genere: sbloccare il risultato. Il gol di Gatti al 19? sembrava mettere la partita in discesa per gli uomini di, ma così non è stato. Gli ospiti non hanno accusato il colpo ed hanno continuato a provare a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, sfiorando in diverse occasioni il pareggio.