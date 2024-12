Secoloditalia.it - Conte al popolo di Atreju: “Se essere di sinistra vuol dire antifascismo e accogliere tutti, non ci sto” (video)

Entra nella tana del lupo sornione e particolarmente dialogante, quasi deluso della mancanza di fischi che poi, quasi sollecitat,i arrivano, malgrado il fair play dei militanti di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale. Oggi è il turno di Giuseppe, già ospite in una passata edizione, al villaggio di, al Circo Massimo dove è in corso la kermesse della destra. “Mi preoccuperei se dovessi andare via da qui senza neanche un fischio. Sono qui per il dialogo ed è giusto che possiate esprimere anche il dissenso”, dice stuzzicato dalle domande di Mario Sechi, in grande forma. La platea lo acnta, ma fa parte del gioco. Parte l’intervista fiume.adintervistato da SechiNon manca qualche frizzante siparietto con ilttore di Libero. “Presidente, io un grande interrogativo: ma lei è di?”, chiede all’ex premier tra gli applausi della platea.