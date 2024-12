Iltempo.it - Caro Babbo Natale se davvero esisti occupati dei bambini abbandonati

Gli orfanotrofi erano luoghi grandi e puliti dove persone misericordiose accoglievano isenza genitori e li facevano sentire meno soli. Ricordo che a Bergamo c'era un istituto che ospitava le prostitute in attesa di partorire. Le signore alloggiavano in quelle comode stanze fino a che il bambino compiva sei mesi. Passato quel periodo, dovevano decidere se tornare a battere o andarsene col pupo. Il più delle volte sceglievano la seconda strada ed era festa grande per tutti. Lavoravo anch'io in quel luogo di anime pie. Mi limitavo a dare cognomi dignitosi a ognuno dei fanciulli perché non avessero lo stigma del forestiero e non si sentissero mai diversi. Oggi quei rifugi si chiamano «case famiglia» ma la sostanza rimane la stessa, riempiono i buchi e cuciono i tagli che la vita ti ha fatto.