Basket B nazionale / Fabriano per il riscatto, Jesi per il bis

Il team guidato da Niccolai giocherà in casa contro la Luiss Roma mentre quello di Ghizzinardi sarà ancora in Toscana ospite del LivornoVALLESINA, 14 dicembre 2024 – Turno casalingo per la Ristoproche ospiterà la Luiss Roma, formazione laziale ben posizionata in classifica generale e che deve recuperare una gara contro l’altra romana la Virtus. Per, invece, seconda trasferta comsecutiva, sempre in terra di Toscana, e questa volta direzione Livorno.Due appuntamenti non facili il cui risultato è importante sia per il quintetto di Niccolai che per quello di Ghizzinardi per dare una sorta di svolta alla classifica.QUISi gioca domenica 15 dicembre alle 18 a Cerreto. Per la Ristopro inizia un ciclo di quattro partite nelle prossime cinque giornate da giocare davanti ai suoi tifosi.