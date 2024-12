Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni semifinale del 14 dicembre: ci saranno eliminati?

Cresce l’attesa per ladicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su. Dopo la pausa della scorsa settimana per la messa in onda della Prima della Scala,la gara entra nel vivo con ladi stagione. Quali coppie di concorrenti riusciranno a conquistarsi l’accesso alla finale? Scopriamo tutte lee gli ospiti della puntata di, sabato 14con le, undicesima puntata di sabato 14su: ospiti e ballerino per una notte, sabato 14dalle ore 20.35 appuntamento con una serata decisiva per “con le”, il dance show più seguito della tv presentato da Milly Carlucci con la partecipazione e complicità di Paolo Belli. Questa sera, infatti, il cerchio si stringe attorno alle coppie che si giocheranno il posto durante la finale di sabato 21