Arresto a Civitanova | pusher 43enne trovato con cocaina e hashish

Incontrava i suoi clienti nei bar e nei locali del centro, ed è proprio seguendolo da quelle parti che gli agenti del commissariato di, con la collaborazione dei poliziotti della Sezione antidroga della Squadra Mobile di Macerata, sono arrivati fino a lui. Così è stato arrestato unnella tarda serata dell’altro ieri. Si tratta di El Khala Fakher, soggetto già noto alle forze dell’ordine, regolare e di recente assunto in una ditta della zona. L’uomo è statoin possesso di 519,70 grammi die di 8,84 grammi di, che teneva nascosti all’interno della sua abitazione. In casa sono stati trovati anche cinque telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, e poi circa 600 euro in contanti, ritenuti alla polizia il ricavato dell’attività illecita di spaccio.