4 di Sera il ribaltone di Natale | ecco chi prende il posto di Paolo Del Debbio

Dellascia ila Francesca Barra e Roberto Poletti a 4 di, il programma in onda su Rete 4 nella fascia access prime time. Stando a quanto riportato dal sito davidemaggio.it, però, non si tratterebbe di un cambio permanente, ma solo momentaneo per via delle vacanze di. Dopo l'ultima puntata di Dritto e Rovescio, Delha salutato anche il pubblico di 4 diper godersi qualche settimana di riposo. "Per quest'anno è finito 4 diperché noi ci rivediamo il 7 gennaio - ha detto il conduttore al termine della trasmissione -. Durante le feste vi terranno compagnia Francesca Barra e Roberto Poletti, tutti i giorni". Per la sostituzione natalizia, quindi, tornano al timone i conduttori che hanno inaugurato il programma nel corso dell'estate. Del, che ne aveva preso le redini lo scorso settembre, tornerà alla guida della trasmissione a partire dal 7 gennaio.