Trieste crolla il soffitto della scuola | ferita una studentessa 18enne

Attimi di apprensione questa mattina, venerdì 13 dicembre, presso il Liceo Classico e Linguistico Petrarca, situato in via Tigor, all’incrocio con via don Minzoni, a. Durante una lezione, una porzione delta, facendo cadere dei pezzi di intonaco su alcuni banchi; in aula si trovavano 22 studenti, come riportato da Il Piccolo.Leggi anche: Nato, Mark Rutte: “L’Europa si prepari alla guerra, tagli il Welfare e aumenti la spesa militare”Una ragazza di 18 anni è stata colpita leggermente alla testa ed è stata trasportata all’ospedale di Cattinara per controlli dai paramedici del 118 intervenuti sul luogo. Le sue ferite sembrerebbero comunque lievi.Laè stata evacuata e i vigili del fuoco disono giunti sul posto per valutare la situazione. Anche la Polizia di Stato è intervenuta.