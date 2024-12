Abruzzo24ore.tv - Sgombero di appartamenti occupati abusivamente: droga e sporcizia nei covi

Pescara - Doppiodida pregiudicati a Pescara, uno dei quali aveva creato una barricata con tubi di ferro per resistere. Duedell'Ater situati in via Lago di Capestrano, a Pescara, sono stati liberati dalle forze dell'ordine in seguito a una perquisizione che ha coinvolto anche momenti di alta tensione. Glieranoda pregiudicati con precedenti penali, uno dei quali ha tentato di resistere attivamente agli agenti. Per evitare l'ingresso della polizia, l'uomo aveva costruito una barricata improvvisata utilizzando due tubi di ferro, che attraversavano una stanza per bloccare la porta. Nonostante questa resistenza, la polizia locale, con il supporto dei vigili del fuoco, è riuscita a forzare l’ingresso.