Genovatoday.it - Sestri Levante-Carpi, probabili formazioni: emergenza difesa per i corsari

Leggi su Genovatoday.it

Ilriparte dopo una lunga settimana sfidando il. Il club corsaro ha esonerato dopo l'1-4 di Ascoli il tecnico Scotto e per ora non ha scelto il nuovo allenatore. In panchina sabato alle 17,30 contro ilci sarà il vice Russo che ha preparato la sfida e proverà a centrare.